Яка несподіванка! Трамп публічно заступився за Інфантіно, який хотів продати права на ЧС третім особам
Президент ФІФА втрапив у скандал і ледь не втратив увесь УЄФА
Президент США Дональд Трамп виступив на підтримку очільника ФІФА Джанні Інфантіно, який зазнав критики через наміри організації передати частину комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.
Американський лідер вважає, що Інфантіно має продовжити роботу на посаді президента ФІФА. Трамп заявив про це у власній соціальній мережі Truth Social.
ФІФА припуститься жахливої помилки, якщо з будь-якої причини навіть розгляне можливість заміни президента Джанні Інфантіно. Він фантастичний, щойно провів найуспішніший чемпіонат світу в історії — у чотири рази успішніший за всі попередні. Якщо він піде, чемпіонат світу більше ніколи не буде таким успішним чи прибутковим!
Бунт проти Інфантіно набирає обертів. УЄФА та ще дві конфедерації готові піти на бойкот турнірів ФІФА.