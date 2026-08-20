Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився під серйозним тиском. За повідомленнями іноземних ЗМІ, УЄФА, АФК та КОНКАКАФ продовжують обговорювати можливість усунення 56-річного швейцарця з посади керівника світового футболу.

Причиною невдоволення стала пропозиція Інфантіно щодо продажу майбутніх доходів від чемпіонату світу приватним інвесторам. Хоча цей план уже відкликали, опоненти президента ФІФА не мають наміру припиняти боротьбу. Паралельно група організацій футбольних уболівальників з усього світу запустила петицію із закликом до Інфантіно залишити посаду.

Найактивніше проти керівника ФІФА виступає УЄФА. Європейська конфедерація навіть пригрозила бойкотом чемпіонату світу, якщо подібні ініціативи будуть реалізовані. Після відкликання спірної пропозиції ця погроза також залишилася чинною. УЄФА вимагає гарантій, що спроби змінити принципи функціонування світового футболу більше не повторяться.

Статут ФІФА не передбачає конкретної процедури вотуму недовіри президенту. Водночас конфедерації можуть вимагати проведення позачергового конгресу. Для цього необхідно заручитися підтримкою щонайменше однієї п'ятої з 211 національних асоціацій, які входять до ФІФА.

Інфантіно планує балотуватися на третій президентський термін у березні, однак нині його позиції серйозно похитнулися. Якщо опонентам вдасться організувати вотум недовіри, це стане безпрецедентною подією для ФІФА за 122 роки існування організації.