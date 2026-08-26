Павло Василенко

УЄФА готовий відкликати погрозу бойкотувати турніри ФІФА після отримання запевнень, що світовий футбольний орган не відновлюватиме плани щодо продажу акцій чемпіонатів світу та інших змагань. Про це Reuters повідомили джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Такий крок став можливим після рішення ФІФА відкликати пропозицію, яка викликала опір з боку членів УЄФА та інших конфедерацій. Тепер очікується, що представники європейської асоціації на переговорах у четвер повідомлять Виконавчий комітет та президентів більшості національних асоціацій про виконання умов, необхідних для припинення запланованого бойкоту.

УЄФА наполягав одразу на двох моментах: ФІФА мала відкликати свій план, а також надати гарантії, що подібна ініціатива більше не повториться. Отримання таких запевнень може поставити крапку в історії з погрозою бойкоту турнірів світового футбольного органу.

Водночас скасування бойкоту не означатиме завершення протистояння УЄФА з керівництвом ФІФА. За інформацією джерел Reuters, європейська футбольна асоціація продовжить свою кампанію проти президента ФІФА Джанні Інфантіно.

Ситуацію планують обговорити на зустрічі в Монако у четвер. Саме там також відбудеться жеребкування Ліги чемпіонів.