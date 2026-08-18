Павло Василенко

Головний операційний директор ФІФА Кевін Ламур залишив свою посаду в Цюриху через кілька тижнів після того, як публічно розкритикував президента організації Джанні Інфантіно. Причиною конфлікту став план продажу приватним інвестиційним фондам частини майбутніх доходів від чемпіонатів світу.

1 серпня Ламур у коментарі Associated Press заявив, що співробітників ФІФА «ввела в оману» недостатня прозорість керівництва щодо задуму зі створення комерційної дочірньої компанії та продажу частини майбутніх прибутків. Йшлося про масштабний проєкт вартістю 20 мільярдів доларів.

Того ж дня посаду залишив старший радник Інфантіно Карлос Кордейро. Він також назвав запропоновану схему невигідною для світового футболу.

У ФІФА підтвердили припинення трудових відносин із Ламуром, подякували йому за два роки роботи та заявили, що не коментуватимуть ситуацію додатково.

Водночас становище самого Інфантіно також залишається непростим. Президент ФІФА претендує на новий термін, але зіткнувся з критикою з боку керівників трьох континентальних конфедерацій – європейської, азійської та північноамериканської. Вони назвали його план серйозним порушенням довіри.

Після різкої реакції футбольних чиновників, зокрема УЄФА, Інфантіно відкликав пропозицію на 20 мільярдів доларів. Європейська футбольна асоціація навіть попереджала про можливий бойкот заходів ФІФА.

Ламур був третьою за впливовістю людиною у структурі ФІФА після Інфантіно та генерального секретаря Маттіаса Графстрьома. Його відхід став черговим ударом по керівництву світового футболу.