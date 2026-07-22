Павло Василенко

Президент ФІФА Джанні Інфантіно має намір балотуватися на новий термін на чолі світового футболу, однак у США вже заговорили про зовсім інше майбутнє для швейцарського функціонера.

За інформацією New York Post, президент США Дональд Трамп нібито хотів би бачити Інфантіно на посаді генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Якщо такий сценарій коли-небудь реалізується, це стане одним із найгучніших кадрових переходів зі світу спорту до міжнародної політики.

Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року. Його чинний мандат завершується у 2027 році, а чергові вибори президента організації заплановані на березень. За даними ЗМІ, функціонер має намір знову висунути свою кандидатуру і вважається головним фаворитом.

Попри непрості стосунки з УЄФА, Інфантіно зберігає міцну підтримку футбольних федерацій Азії, Африки та Південної Америки, що суттєво підвищує його шанси на переобрання.

Водночас ФІФА продовжує працювати над масштабними реформами світового футболу. Однією з найгучніших ідей залишається можливе збільшення кількості учасників чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 збірних, хоча остаточного рішення щодо цього питання поки не ухвалено.