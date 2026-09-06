Його рішення було прийнято після бурхливого періоду, коли Інфантіно зіткнувся із серйозним опором щодо плану продажу акцій у змаганнях ФІФА приватним інвесторам.

Джанні Інфантіно знову балотуватиметься на посаду президента ФІФА на виборах у березні наступного року. Всесвітня футбольна організація підтвердила, що її очільник, який керує ФІФА з 2016 року, претендує на четвертий термін.

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В офіційній заяві ФІФА послалася на квітневі слова Інфантіно про те, що він знову балотуватиметься.

«Звичайно, нічого не змінилося. Пан Інфантіно балотуватиметься», – йдеться у заяві організації.

Це стало першим офіційним підтвердженням його наміру після суперечок, що виникли після чемпіонату світу-2026.

Останніми тижнями загострилися відносини між ФІФА та УЄФА. ФІФА звинуватила європейський орган у «кампанії з дискредитації федерації та її керівництва» у відповідь на судові дії УЄФА.

Через суперечливий фінансовий план УЄФА раніше погрожував бойкотувати всі змагання ФІФА, включаючи чемпіонат світу.

Для висунення кандидатури потрібна підтримка щонайменше 106 із 211 національних асоціацій, а заявки приймаються до 18 листопада. Поки що інших офіційних кандидатів на посаду президента ФІФА немає.