Колишній президент УЄФА Мішель Платіні закликав Джанні Інфантіно піти у відставку з посади президента ФІФА. На думку французького функціонера, очільник Міжнародної федерації футболу не виконує головного завдання – не захищає правила гри, а сам їх порушує.

Як повідомляє RMC Sport, Платіні вважає, що Інфантіно втратив підтримку УЄФА після спроби продати частину прав на проведення чемпіонату світу приватним інвесторам. Ця ідея викликала серйозний спротив у футбольному світі.

«Економічні проблеми – це одне, але я вважаю, що Інфантіно зазнав невдачі, бо він гарант правил гри, а не той, хто їх дотримується», – заявив Платіні.

Колишній глава УЄФА також розкритикував рекламні паузи під час матчів чемпіонату світу та збільшення перерви між таймами у фіналі. Окремо він згадав скасування червоної картки для гравця збірної США Фоларіна Балогуна, назвавши це «найгіршим, що коли-небудь траплялося».

Інфантіно перебуває під тиском уже кілька тижнів. Після критики та погроз УЄФА бойкотувати чемпіонат світу він відкликав план щодо передачі частини прав приватним інвесторам. Водночас Александер Чеферін заявив, що УЄФА продовжує розглядати можливі протести проти керівника ФІФА та судові позови.