Сергій Разумовський

Італійський фахівець Андреа Мальдера має очолити національну збірну України з футболу. Саме його називають головним претендентом на посаду нового наставника команди після відходу Сергія Реброва.

Про можливе призначення повідомив відомий журналіст і футбольний коментатор Віктор Вацко. За його словами, інформація про нового головного тренера надійшла з власних джерел і стала для нього доволі несподіваною.

Вацко зазначив, що тривалий час у футбольних колах активно обговорювали інший варіант. Багато експертів і представників футбольного середовища були переконані, що національну команду очолить досвідчений український тренер Мирон Маркевич. Однак, за наявними даними, керівництво Української асоціації футболу зробило інший вибір.

Не можу з вами не поділитися суперінформацією, яку видав мій Воццап. Мій Воццап назвав ім’я нового головного тренера національної збірної України, і для мене це велика несподіванка. У той час, коли вся футбольна і прифутбольна Україна запевняла мене, що головним тренером збірної стане Мирон Маркевич, УАФ здивувала. Як мінімум мене здивувала дуже. Вперше в історії збірна України отримає іноземного головного тренера. Його ім’я – Андреа Мальдера. Віктор Вацко

Останнім місцем роботи італійського спеціаліста був французький Марсель. У цьому клубі він працював у тренерському штабі Роберто Де Дзербі та обіймав посаду асистента головного тренера. Мальдера залишив команду у лютому цього року.

Італієць уже має досвід роботи в українському футболі. У період з 2016 по 2021 рік він входив до тренерського штабу Андрія Шевченка в національній збірній України. Тоді команда демонструвала один із найкращих відрізків у своїй історії, зокрема дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, раніше посаду головного тренера збірної України залишив Сергій Ребров. Водночас він продовжить працювати в структурі українського футболу — Ребров обіймає посаду віцепрезидента Української асоціації футболу та входить до складу Виконавчого комітету організації.