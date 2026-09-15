«Інгредієнт, якого немає у 90% людей». Дієтолог розкрив секрет феноменального Роналду
Секрет зіркового форварда здивує кожного
Спортивний дієтолог Джонні Ондіна розповів про секрет дієти Кріштіану Роналду. За словами фахівця, раціон 41-річного португальця зовсім не складається з екзотичних продуктів чи складних схем. Головною складовою його харчування є наполегливість.
«Секрет дієти Кріштіану Роналду полягає в інгредієнті, якого немає у 90% звичайних людей чи елітних спортсменів, а саме в наполегливості», – сказав Ондіна, якого цитує AS.
Дієтолог зазначив, що під час кар'єри, яка триває понад два десятиліття, Роналду продовжує дотримуватися методів, які довели свою ефективність. На думку Ондіни, люди часто шукають чарівні рішення та довіряють порадам із соціальних мереж, забуваючи про послідовність.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Раціон португальця, за словами спеціаліста, базується на натуральних продуктах. Він також розкритикував популярні серед молоді модні тенденції у харчуванні. Зокрема, Ондіна навів приклад із гімалайською сіллю та тривалим голодуванням, які нібито можуть дати спортсмену особливі переваги.
«Нам слід намагатися наслідувати те, що 95% його дня – це здорове харчування, а 5% – інше», – підсумував дієтолог.
Наразі Роналду виступає за Аль-Наср із Саудівської Аравії.