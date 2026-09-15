Павло Василенко

Спортивний дієтолог Джонні Ондіна розповів про секрет дієти Кріштіану Роналду. За словами фахівця, раціон 41-річного португальця зовсім не складається з екзотичних продуктів чи складних схем. Головною складовою його харчування є наполегливість.

«Секрет дієти Кріштіану Роналду полягає в інгредієнті, якого немає у 90% звичайних людей чи елітних спортсменів, а саме в наполегливості», – сказав Ондіна, якого цитує AS.

Дієтолог зазначив, що під час кар'єри, яка триває понад два десятиліття, Роналду продовжує дотримуватися методів, які довели свою ефективність. На думку Ондіни, люди часто шукають чарівні рішення та довіряють порадам із соціальних мереж, забуваючи про послідовність.