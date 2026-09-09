Ще ближче до 1000! Роналду забив 979-й гол у кар'єрі та допоміг Аль-Насру здобути перемогу
Португалець замкнув навіс з кутового
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду відзначився 979-м голом у професійній кар'єрі.
Португалець забив у матчі шостого туру саудівської Про-Ліги проти Абхи.
Поєдинок відбувся на стадіоні Аль-Аввал в Ер-Ріяді та завершився перемогою Аль-Насра з рахунком 2:1.
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