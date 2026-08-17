«Моє майбутнє розплановане»: Роналду — про життя після футболу
Португалець розповів, чим займеться після закінчення виступів у футболі
Нападник збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду поділився баченням свого життя після закінчення професійної футбольної кар'єри.
39-річний португалець зізнався, що вже має чіткий план дій і прагне приділяти більше часу особистим захопленням та родині. Слова наводить Vogue.
Моє майбутнє розплановане. У мене багато справ, які займуть мене настільки, що складно сказати щось одне. Футбол може залишити велику порожнечу, потрібно заповнювати її різними способами, а не тільки одним. А ще більше веселитися, подорожувати, дивитися і грати в падел, який мені дуже подобається, і продовжувати насолоджуватися тим, чого я досяг — тим, чого досягли ми [з дружиною]. Адже зрештою, це були 25 років, повні жертв.
Епоха добігає кінця. Кріштіану Роналду назвав можливі терміни завершення кар'єри.
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