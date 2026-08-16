Епоха добігає кінця. Кріштіану Роналду назвав можливі терміни завершення кар'єри
Португалець заявив, що нинішній сезон може стати останнім
Нападник збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду висловився про можливе завершення професійної кар'єри наприкінці поточного сезону.
39-річний португальський форвард підкреслив прагнення залишити вагомий слід у історії спорту. Слова наводить Vogue.
Імовірно, це мій останній рік у футболі. Я хочу залишити велику спадщину.
Минулого сезону португалець відзначився 30 голами та 3 результативними передачами у 37 матчах за Аль-Наср в усіх турнірах, а також записав на свій рахунок 3 м'ячі у 5 поєдинках за національну збірну на Мундіалі.
Кріштіану та Джорджина Родрігес офіційно стали чоловіком і дружиною.