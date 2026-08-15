Павло Василенко

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно оформили шлюб на початку цього тижня. Цивільна церемонія відбулася у розкішному особняку футболіста поблизу Кашкайша, неподалік Лісабона. На ній були присутні лише найближчі друзі та діти пари.

Як повідомляють португальські ЗМІ, ще за день до весілля Роналду та Джорджина підписали шлюбний договір у нотаріальній конторі в Лісабоні. Ініціатором цього рішення став футболіст, який наполіг на окремому праві власності на активи, придбані кожним із подружжя до шлюбу.

Таким чином, у разі розлучення Джорджина не зможе претендувати на майно Роналду, статки якого оцінюють приблизно у 1,4 мільярда євро. При цьому подружжя вирішило зберегти власні прізвища.

На церемонії були присутні четверо свідків: сестра Джорджини – Івана, близький друг Роналду Мігель Пайшао та іспанське подружжя Хосе Родрігес Сангіл і Моніка Гонсалес Мартінес. Серед гостей також були п'ятеро дітей родини – Кріштіану-молодший, близнюки Єва Марія та Матео, а також Алана та Белла.

Мати Роналду Долорес Авейру та його брати й сестри на церемонії не були присутні. Водночас Долорес публічно привітала молодят, залишивши сердечко під дописом сина.

Роналду та Джорджина поки що поділилися лише фотографією своїх обручок.