Інгулець втратив перемогу з Нивою і результати інших матчів Першої ліги та турнірна таблиця
Сьогодні команди закрили програму третього туру
близько 1 години тому
Відбулися завершальні поєдинки третього туру Першої ліги сезону 2025/26.
ФК Чернігів на виїзді розгромив Прикарпаття-Благо з рахунком 3:0, а ЮКСА та Фенікс-Маріуполь розписали мирову – 0:0.
В останній зустрічі туру Інгулець у домашньому матчі зіграв внічию з тернопільською Нивою з рахунком 2:2. Команда Василя Кобіна втратила перемогу в компенсований час.
Перша ліга, 3-й тур
Інгулець – Нива – 2:2
Голи: Фарасєєнко, 45+1, Волохатий, 82 – Нападу, 23, Посєвкін 90+1.
Прикарпаття-Благо – Чернігів – 0:3
Голи: Койдан, 18, 54, 62.
ЮКСА – Фенікс-Маріуполь – 0:0
