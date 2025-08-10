Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня неділі, 10 серпня у другому турі української Першої ліги.

У Ужгороді Інгулець здобув виїзну перемогу над Металістом. Перед стартовим свистком гравці з Петрового вийшли на поле у футболках на честь колишнього партнера Володимира Білоцерковця, про смерть якого стало відомо 6 серпня. Гості швидко відкрили рахунок завдяки Фарасеєнку, господарі відповіли голом Кайдалова, але наприкінці зустрічі Кисленко приніс гостям три очки.

Поділля без особливих шансів вдома поступилося Чорноморцю. На 11-й хвилині Ярослав Ракицький відзначився ефектним дальнім ударом, а вже в компенсований час Іван Когут подвоїв перевагу одеситів, закріпивши успіх «моряків».

Нива Тернопіль мінімально здолала Металург. Єдиний гол у матчі забив на 61-й хвилині Угринюк, реалізувавши одну з небагатьох нагод господарів.

Чорноморець і Ворскла поки не втрачають очок і прогнозовано очолюють турнірну таблицю. Інгулець здобув першу перемогу і набрав чотири бали. У Ниви три пункти, у Металіста та Поділля – по нулях.

Перша ліга, другий тур

Металіст – Інгулець 1:2

Голи: Кайдалов, 31 – Фарасеєнко, 9, Кисленко, 82

Поділля – Чорноморець 0:2

Голи: Ракицький, 11, Когут Іван, 90+2

Нива Тернопіль – Металург 1:0

Гол: Угринюк, 61