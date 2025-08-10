Інгулець здолав Металіст, Чорноморець здобув другу перемогу з фантастичним голом Ракицького. Відео
Тернопільська Нива виявилася сильнішою за Металург
близько 2 годин тому
Завершилися всі матчі ігрового дня неділі, 10 серпня у другому турі української Першої ліги.
У Ужгороді Інгулець здобув виїзну перемогу над Металістом. Перед стартовим свистком гравці з Петрового вийшли на поле у футболках на честь колишнього партнера Володимира Білоцерковця, про смерть якого стало відомо 6 серпня. Гості швидко відкрили рахунок завдяки Фарасеєнку, господарі відповіли голом Кайдалова, але наприкінці зустрічі Кисленко приніс гостям три очки.
Поділля без особливих шансів вдома поступилося Чорноморцю. На 11-й хвилині Ярослав Ракицький відзначився ефектним дальнім ударом, а вже в компенсований час Іван Когут подвоїв перевагу одеситів, закріпивши успіх «моряків».
Нива Тернопіль мінімально здолала Металург. Єдиний гол у матчі забив на 61-й хвилині Угринюк, реалізувавши одну з небагатьох нагод господарів.
Чорноморець і Ворскла поки не втрачають очок і прогнозовано очолюють турнірну таблицю. Інгулець здобув першу перемогу і набрав чотири бали. У Ниви три пункти, у Металіста та Поділля – по нулях.
Перша ліга, другий тур
Металіст – Інгулець 1:2
Голи: Кайдалов, 31 – Фарасеєнко, 9, Кисленко, 82
Поділля – Чорноморець 0:2
Голи: Ракицький, 11, Когут Іван, 90+2
Нива Тернопіль – Металург 1:0
Гол: Угринюк, 61
Поділитись