Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков висловився щодо дебюту нападника Сон Хин Міна за клуб МЛС.

Ой, усі дуже на позитиві. Я побачив його після виїзного матчу з мексиканським Тігрес (2:1). Він зайшов у роздягальню, подякував усім і сказав, що я провів хороший матч. Після цього ми одразу розійшлись, адже потрібно було вертатись додому.

По завершені вихідного побачились на тренуванні. Зауважив, що він максимально простий хлопець, до якого можна підійти та спокійно про щось запитати. У цьому видно, що Сон великий професіонал та хороша людина.

Коли приходять такі люди – це просто кайф грати із ними. Звісно, Сон є посиленням складу. Але ще до його приїзду я грав із Денісом Буанга, який теж є зірковим футболістом. Подивимось як тепер тренерський штаб розподілить їх на полі.

До поєдинку з Чікаго Файр ми робили два передматчевих тренування, моделювали майбутнього суперника. Потім працювали над завершенням і там з першого удару було видно, що Сон – це людина, яка багато чого досягла у футболі. Одразу розумієш, де він виступав до цього.

Хто найзірковіший Сон Хин Мін чи Уго Льоріс? Обидва! Я би не вирізняв, адже вони великі професіонали та хороші люди, – розповів Смоляков у інтерв'ю «Українському футболу».