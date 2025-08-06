Сергій Стаднюк

Нападник Олександр Поворознюк став гравцем першого складу Інгульця. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вітаємо Олександра Поворознюка у складі Інгулець. Нехай кожен матч буде кроком до великої футбольної історії! ФК Інгулець

18-річний футболіст є сином президента клубу Олександра Поворознюка. У пості, присвяченому представленню новачка, вказано, що той перейшов із команди U-17. Однак у мережі користувачів здивував той факт, що форвард не підходив до неї за віком.

За інформацією Transfermarkt, востаннє за неї юний футболіст грав влітку 2021 року, після чого тривала пауза в кар’єрі. Відомостей у мережі про виступи за юнацькі команди Інгульця чи іншого клубу з тих пір немає.

14 серпня Поворознюку-молодшому виповниться 19 років. Його позиція зазначається як центральний нападник. Футболіст також має «гренадерський» зріст у 185 сантиметрів.

Раніше стало відомо про смерть старшого сина президента Інгульця Віталія.