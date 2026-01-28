Іноземні клуби можуть послабити Динамо
На футболіста є попит
44 хвилини тому
Костянтин Вівчаренко / Фото - ФК Динамо Київ
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко входить до сфери інтересів кількох зарубіжних команд, повідомляє «ТаТоТаке».
Найбільш предметний інтерес виник у Панатінаїкоса, який хотів би би орендувати захисника Динамо до кінця сезону, а влітку спробувати викупити його контракт.
23-річним гравцем також цікавляться клуби бельгійської Про-ліги, Ередивізі, а також MLS.
Вівчаренко в цьому сезоні провів за Динамо 16 матчів: 4 асисти. Transfermarkt оцінює захисника в 2 мільйони євро.