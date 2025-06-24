Павло Василенко

Ворскла оголосила про призначення Желько Любеновича на посаду головного тренера команди. Договір з 43-річним сербським фахівцем та його штабом розрахований на один сезон, повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Допомагатимуть Любеновичу Нікола Ігнятієвич, Валерій Куценко та Дмитро Стойко.

Любенович в Україні відомий за виступами у складах Кривбасу, Таврії, Олександрії та Зорі.

Після завершення ігрової кар'єри працював у селекційному відділі Зорі, був асистентом у юнацькій команді, а також тренером у сербських клубах. У листопаді 2023 року очолив Минай. З січня 2025 року був без роботи.

За підсумками минулого сезону Ворскла вилетіла з УПЛ у Першу лігу.