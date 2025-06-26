Новопризначений головний тренер Ворскли Желько Любенович прокоментував своє призначення та поділився подробицями перемовин із полтавським клубом.

Вмовляти мене не потрібно було. Перемовини тривали лише декілька днів. Все було навіть швидше, але я був у Сербії – мені елементарно потрібен був час, щоб приїхати до Полтави й поговорити з керівниками Ворскли віч-на-віч.

Після першої пропозиції я взяв паузу, подумав, зважив всі за і проти. Лише після цього ухвалив остаточне рішення.

Мені дали гарантії, що з фінансуванням все гаразд. І я маю надію, вірю, що так воно й буде, – розповів Любенович.