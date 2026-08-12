Відомий португальський журналіст Гонсалу Монтейру висловився про причини, чому український голкіпер Анатолій Трубін програє конкуренцію Самуелю Соарешу на старті сезону.

«Наскільки мені відомо, причина радше має емоційний і психологічний характер. Те, про що ми зараз говоримо, насправді було помітно вже певний час. Під час оцінки футболіста враховуються чотири основні складові: техніка, тактика, фізична готовність і психологічний стан.

Я б сказав, що тут варто говорити саме про нинішній період. У кар'єрі будь-якого футболіста трапляються моменти, коли він стає більш емоційно вразливим. У такій ситуації іноді правильніше прибрати гравця з-під тиску, посадити на лаву, дати йому відновитися та повернути впевненість», – сказав Монтейру виданню Record.