Португальський журналіст оцінив перспективи Трубіна у Бенфіці
Воротар може змінити команду
Відомий португальський журналіст Гонсалу Монтейру висловився про причини, чому український голкіпер Анатолій Трубін програє конкуренцію Самуелю Соарешу на старті сезону.
«Наскільки мені відомо, причина радше має емоційний і психологічний характер. Те, про що ми зараз говоримо, насправді було помітно вже певний час. Під час оцінки футболіста враховуються чотири основні складові: техніка, тактика, фізична готовність і психологічний стан.
Я б сказав, що тут варто говорити саме про нинішній період. У кар'єрі будь-якого футболіста трапляються моменти, коли він стає більш емоційно вразливим. У такій ситуації іноді правильніше прибрати гравця з-під тиску, посадити на лаву, дати йому відновитися та повернути впевненість», – сказав Монтейру виданню Record.
У минулій кампанії український голкіпер провів 50 матчів. Він пропустив 43 голи, у 21 поєдинку залишив свої ворота сухими та відзначився одним забитим м’ячем.
Чинний контракт Трубіна з Бенфікою розрахований до 30 червня 2028 року.