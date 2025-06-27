Павло Василенко

Альваро Мората знову хоче змінити кольори клубу. Інсайдер Ніколо Скіра розповідає про подробиці переходу досвідченого іспанця до клубу Серії А.

Останнім часом нападник сильно змінив оточення. Влітку 2024 року він перейшов до Мілана, а за кілька місяців змінив «россонері» на Галатасарай.

Тепер все свідчить про ще один трансфер. За повідомленнями ЗМІ, Мората налаштований грати за Комо.

Він уже погодив усі умови контракту зі своїм новим клубом. Він діятиме до червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Як повідомляє Скіра, боси Комо також досягли угоди з Міланом. Вони заплатять «росонері» 10 мільйонів євро за нападника.

Тепер Галатасараю ще належить погодитись на угоду, оскільки термін оренди снайпера в Туреччині буде скорочено.

У складі Мілана та Галатасарая Мората зіграв 41 офіційний матч у сезоні 2024/2025. На його рахунку 13 голів та п'ять результативних передач.