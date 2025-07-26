Перехід нігерійського форварда Адемоли Лукмана з Аталанти до Інтера поступово перетворюється на справжню трансферну драму з невизначеною розв'язкою.

В основі переговорів, що тривали, лежать розбіжності у фінансових очікуваннях сторін. Аталанта із самого початку окреслила свої умови — 50 мільйонів євро. Інтер, у свою чергу, пропонує менше і навіть не підтримав варіант включення до операції молодого нападника Франческо Піо Еспозіто.

Проте міланці не збираються відмовлятися від своєї мети. Вже наступного тижня вони планують вийти з новою пропозицією — 45 мільйонів євро, що на 5 мільйонів більше за попередню суму. Важливо, що тепер йдеться не про тимчасову оренду, а про повноцінний перехід гравця, про це повідомило Corriere dello sport.

Лукман минулого сезону показав відмінну результативність: 20 забитих м'ячів і 7 результативних передач у 40 матчах.