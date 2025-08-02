Павло Василенко

Інтер Маямі та Ліонель Мессі ведуть переговори щодо нового контракту. Якщо не станеться чогось непередбачуваного, аргентинець має залишитися в MLS ще деякий час.

Контракт Мессі закінчується наприкінці цього року, а офіційного продовження співпраці між Інтером та аргентинською зіркою поки що не досягнуто, пише Marca.

План аргентинця полягає в тому, щоб залишитися в Маямі, щоб, окрім виграшу титулу з клубом, залишатися у найкращій формі для майбутнього чемпіонату світу, який буде шостим чемпіонатом світу, на якому візьме участь Мессі.

Інтер Маямі планує запропонувати Мессі контракт ще на три роки, або навіть довше, якщо побажання гравця та клубу співпадуть.

Американців зовсім не хвилює, що аргентинському нападнику 38 років, і попри це вони хочуть бачити його у своїх лавах.

За даними іспанського видання, Мессі матиме повну свободу дій у клубі та зможе грати скільки завгодно. Коли він вирішить завершити кар'єру гравця, Інтер Маямі запропонує йому залишитися на будь-якій посаді в клубі. За це призначення Інтер конкуруватиме з Барселоною, яка, ймовірно, готує аналогічну пропозицію.