Ліонель Мессі, нападник Інтер Маямі, визнаний найкращим футболістом липня в чемпіонаті MLS. Про це повідомив офіційний сайт ліги.

Упродовж липня аргентинець провів п’ять матчів, у яких забив вісім голів і зробив три результативні передачі. З Мессі в складі команда з Флориди обіграла Монреаль (4:1), Нью-Інгленд Революшн (2:1), Нешвілл (2:1), зазнала поразки від Цинциннаті (0:3), а також розгромила Нью-Йорк Ред Буллз (5:1).

Без участі Ліонеля Інтер Маямі зіграв унічию з тим самим Цинциннаті – 0:0.

Зараз Інтер Маямі посідає п’яте місце у Східній конференції MLS, маючи у своєму активі 42 очки.

Також, Мессі дискваліфікували за те, що він не взяв участь у Матчі всіх зірок.