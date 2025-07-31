Мессі двома асистами приніс Інтеру перемогу на міжнародному турнірі. Відео
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близько 2 годин тому
У першому турі Кубка ліг (МЛС + чемпіонат Мексики) Інтер Маямі здобув драматичну перемогу над Атласом, вирвавши три очки в компенсований час. Команда з Флориди відкрила рахунок на 58-й хвилині, коли Сеговія реалізував передачу Ліонеля Мессі.
Мексиканці зуміли зрівняти рахунок на 80-й хвилині після точного удару Лосано Сілви, однак представник МЛС все ж дотиснув суперника – на 96-й хвилині переможний гол забив Вейгандт після ще одного асисту легендарного аргентинця.
До вашої уваги огляд матчу.
Інтер Маямі з перемоги стартував на турнірі й разом з Портлендом і Міннесотою має три очки в своєму активі у таблиці групи МЛС.
Кубок ліг, перший тур
Інтер Маямі – Атлас 2:1
Голи: Сеговія, 58, Вейгандт, 90+6 – Лосано Сілва, 80