Павло Василенко

Ліонель Мессі – головна зірка Інтер Маямі. Американський клуб зробив офіційну заяву щодо майбутнього аргентинця.

Мессі приєднався у Інтер Маямі влітку 2023 року, коли минув його контракт з ПСЖ, і вирішив продовжити кар'єру за межами Європи.

Його контракт з Інтер Маямі діє до кінця 2025 року. Поки що невідомо, чи буде його продовжено.

Однак американці сповнені рішучості продовжувати співпрацю. Вони опублікували офіційну заяву, яку цитує Фабріціо Романо.

«Лео має контракт до кінця 2025 року. Щоправда у тому, що обидві сторони зацікавлені у продовженні цих відносин. Необхідні кроки робляться з правильним настроєм, щоб це сталося».

Зазначається, що представники Мессі посідає ту саму позицію.

Цього сезону аргентинець провів 24 матчі за Інтер Маямі, забив 16 м'ячів і віддав шість результативних передач.