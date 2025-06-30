Павло Василенко

Ліонель Мессі вчора ввечері в поєдинку між його Інтер Маямі та ПСЖ зіткнувся з образливим зображенням.

Мессі та його Інтер Маямі зазнали тяжкої поразки від чемпіона Європи. Парижани перемогли з рахунком 4:0.

Аргентинський форвард, якого багато хто вважає найкращим футболістом усіх часів, не зміг показати багато в матчі проти команди, яка є одним із головних фаворитів на титул чемпіона Клубного чемпіонату світу, але він безперечно звернув увагу на прапор, який вітав його на стадіоні.

Матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проходив на стадіоні «Мерседес-Бенц» в Атланті та привернув увагу численних уболівальників із цього міста.

Двоє вболівальників Атланта Юнайтед, клубу MLS, завантажили образливу фотографію Мессі у спробі спровокувати його.

Прямо на прапорі три результати, останні три перемоги Атланти над Інтер Маямі. Особливо болючим була поразка в 1/8 фіналу ліги MLS, коли Атланта несподівано вибила Мессі та компанію минулого сезону.