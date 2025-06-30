Павло Василенко

Суперзірка Інтер Маямі Ліонель Мессі розглядає можливість переходу до іншого клубу протягом кількох місяців, що передують чемпіонату світу 2026 року, за словами аргентинського журналіста Естебана Едула, який стверджує, що сам нападник повідомив йому цю інформацію.

«Ліонель Мессі та його родина розповіли мені у п'ятницю, що він розглядає можливість грати десь ще протягом шести місяців до чемпіонату світу. Якоїсь миті він погодився на новий контракт, але наразі переговори призупинено», – сказав Едул.

Журналіст повідомив, що серед варіантів для 38-річного капітана збірної Аргентини – Ньюеллс Олд Бойз та Барселона.

Мессі грає за «Інтер Майамі» вже майже два роки. Він зіграв 63 матчі, забив 50 голів і віддав 24 результативні передачі. Його контракт з американським клубом діє до кінця цього року, тому якщо восьмиразовий володар «Золотого м'яча» не продовжить контракт, він зможе підписати контракт з іншою командою як вільний агент у січні.