Офіційно: Рома викупила у Астон Вілли конкурента Довбика
Римляни підсилили атаку перед наступним сезоном
близько 14 годин тому
Доніелла Мален / Фото - Yahoo
Рома оголосила про повноцінний трансфер з Астон Вілли нідерландського форварда Доніелла Малена.
27-річний гравець виступав за італійський клуб на правах оренди з зими, а тепер був викуплений.
За попередніми даними, сума переходу нападника склала 25 млн євро.
На рахунку гравця 15 голів та 2 передачі у 20 матчах за римлян.
Нагадаємо, Рома обіграла Верону та завоювала бронзові медалі Серії А.
