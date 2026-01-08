Інтер не мав проблем з колишньою командою Ківу
Повернувши собі лідерство
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Парма в рамках 19 туру Серії А зустрічалась з Інтером. Поєдинок завершився з рахунком 0:2.
Наставник Інтера Крістіан Ківу вперше протистояв команді, яка дала йому шанс заявити про себе у ролі тренера дорослої команди.
Долю матчу вирішили голи Ді Марко та Тюрама наприкінці кожного тайму.
Інтер завдяки цій перемозі продовжує лідирувати в Серії А з 42 очками, маючи гру в запасі. Парма, в свою чергу, балансує на межі зону вильоту.
Серія А. 19 тур
Парма - Інтер 0:2
Голи: Дімарко, 42, Тюрам, 90+8
