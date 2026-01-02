Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью відреагував на інформацію про те, що нібито вважає українця Арсенія Батагова найкращим центральним захисником у чемпіонаті Туреччини. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я не буду говорити про гравців, які не належать нам. Я не буду підігрівати трансферний ринок. Я вважаю, що це робота агентів, клубів, які хочуть продати футболістів, піарників та деяких коментаторів, які заробляють на життя, обговорюючи трансферний ринок.

Єдине, що я можу сказати про трьох гравців, яких ви згадали, це те, що я їх знаю. Тому що зараз виникло ім’я гравця — Балаков або Батаков [Батагова – прим.], якого я навіть не знав. І мене змусили шукати Балакова.