Інтер визначився з майбутнім головного тренера
Клуб зробив свій вибір
близько 2 годин томуПідписатися в
Крістіан Ківу. Фото - ФК Інтер
Міланський Інтер офіційно оголосив про продовження контракту з головним тренером команди Крістіаном Ківу.
Зазначається, що нова угода з румунським фахівцем буде діяти до 30 червня 2028 року.
45-річний Ківу очолив Інтер влітку 2025 року. З ним на чолі команда фінішувала на першому місці в турнірній таблиці Серії А сезону 2025/26, набравши 87 очок у 38 матчах чемпіонату Італії, а також виграла національний кубок.
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