Сассуоло здобув першу перемогу в Серії А, обігравши Лаціо
Мінімальна звитяга команди Фабіо Гроссо
близько 2 годин тому
Фото: Сассуоло
У третьому турі італійської Серії А Сассуоло на своєму полі зустрівся із Лаціо.
Результат поєдинку вирішив єдиний м'яч, забитий господарями на 70-й хвилині. Автором голу став новачок команди Аліу Фадера, який оформив свій перший результативний удар за зелено-чорних.
Для Лаціо під керівництвом Мауріціо Саррі старт чемпіонату складається непросто – у трьох матчах римляни набрали лише три очки. А ось Сассуоло під керівництвом Фабіо Гроссо зумів здобути першу перемогу у сезоні 2025/26.
Серія, А, третій тур
Сассуоло — Лаціо 1:0
Гол: Фадера, 70
