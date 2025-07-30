Павло Василенко

Ліверпуль, як і раніше, активно цікавиться нападником Ньюкасла Александером Ісаком.

Цього літа чемпіони Англії виявили неймовірну активність на трансферному ринку. На даний момент вони витратили понад 300 мільйонів євро на Флоріана Вірца, Уго Екітіке, Мілоша Керкеза та Джеремі Фрімпонга. Вони не збираються зупинятися на досягнутому.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомив, що Ісак уже досяг угоди з Ліверпулем щодо умов контракту до середини 2031 року.

«Ісак хоче перейти до Ліверпуля у це трансферне вікно. Клуби на зв'язку. Його зарплата буде приблизно такою самою, як у Уго Екітіке», – написав Плеттенберг.

Пояснимо: француз, який нещодавно приєднався до Ліверпуля, як очікується, отримуватиме 15–16 мільйонів євро на рік.

Скільки Ліверпулю доведеться заплатити за Ісака? ЗМІ повідомляють про суму, що перевищує 100 мільйонів євро.