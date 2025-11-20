Шведський форвард Ліверпуля Александер Ісак повністю оговтався від травми. Про це повідомляє Insykaila News.

За інформацією джерела, 25-річний нападник вже набрав оптимальну форму і готовий вийти на поле в матчі проти Ноттінгем Форест у рамках АПЛ.

Ісак став гравцем Ліверпуля влітку 2026 року, коли мерсисайдці викупили його у Ньюкасла за 150 мільйонів євро. Цього сезону він взяв участь у восьми зустрічах на клубному рівні, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готує сенсаційний трансфер за 60 мільйонів євро.