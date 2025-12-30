33-річний іспанський півзахисник Іско, який виступає за Бетіс, переніс операцію на правій нозі. Прес-служба клубу офіційно підтвердила інформацію, проте точні терміни повернення гравця на поле поки що не розкриваються.

Іско приєднався до севільського клубу влітку 2023 року. Його чинний контракт розрахований до кінця сезону 2027/28.

Перша половина нинішнього сезону склалася для хавбека непросто: він зіграв лише два матчі і не відзначився результативними діями.

На даний момент Бетіс набрав 28 очок після 17 турів Ла Ліги та посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Раніше Бетіс повторив історичний рекорд клубу в цьому сезоні.