Півзахисник Бетіса Іско пропустить найближчі ігри команди через травму коліна, повідомляє Mundo Betis.

33-річний іспанський гравець завтра, 29 грудня, пройде операцію на пошкодженому хрящі колінного суглоба. Травму було отримано наприкінці листопада у матчі Ліги Європи проти Утрехта.

Після втручання Іско змушений буде перебувати поза грою приблизно місяць. У поточному сезоні хавбек зіграв лише два матчі, відзначившись однією результативною передачею за 39 хвилин на полі.

