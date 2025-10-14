Ісландія після поразки від збірної України кілька днів тому змогла реабілітуватись перед власними фанами, відібравши очки у Франції. Матч у Рейк'явіку завершився з рахунком 2:2.

Господарі наприкінці першого тайму змогли вийти вперед, коли Палссон відкрив рахунок в матчі.

По перерві команда Дід'є Дешама відповіла камбеком. Протягом п'яти хвилин Нкунку та Матета перевернули хід гри на користь Les Bleus.

Відповідь Ісландії не забарилась і господарі знайшли в собі сили вдруге вразити ворота французів. Влучний удар Хлінссона допоміг скандинавам взяти очки з лідером групи.

Кваліфікація ЧС-2026. 4 тур. Група D

Ісландія - Франція 2:2

Голи: Палссон, 39, Глінссон, 70 - Нкунку, 63, Матета, 68

Франція з 10 балами очолює квартет D. Україна набрала 7 очок й у випадку поразки від Франції (10) у наступному турі й перемоги Ісландії (4) над Азербайджаном (1) буде зобов’язана перемагати у заключній грі через гіршу різницю м’ячів порівняно з ісландцями.

Маліновський і Гуцуляк асистували один одному, подарувавши збірній України перемогу над Азербайджаном.