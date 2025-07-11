Павло Василенко

Іспанські ЗМІ вкрай негативно сприйняли Реал після поразки від ПСЖ у середу з рахунком 4:0 на Клубному чемпіонаті світу. Форвард мадридської команди Кіліан Мбаппе зазнав особливої ​​критики за відсутність самовіддачі та командного духу.

Рішення головного тренера Реала Хабі Алонсо випустити Мбаппе у стартовому складі на півфінал проти ПСЖ було явно непопулярним в Іспанії наступного дня після розгрому. Рішення було ухвалено на 24-й хвилині, коли Реал програвав 0:3.

Хоча молодий Гонсало Гарсія блискуче виявив себе нападаючим з самого початку Клубного чемпіонату світу, новий тренер Реала перемістив його на правий фланг, щоб звільнити місце для Мбаппе в центрі атаки. Результат?

«Колективне самогубство», – пише відома іспанська газета Marca.

Мбаппе, як завжди, замкнувся в сумнівному егоїзмі, відмовляючись кинути виклик супернику та докласти необхідних зусиль заради команди.

«Це був справжній урок для них», – пише AS, не менш вражений рішеннями Хабі Алонсо.

Sport.es, у свою чергу, пише про «глобальне приниження» і згадує кадри, де Луїс Енріке деякий час тому просив Мбаппе, коли ще грав за ПСЖ, люб'язно включитися в оборонну гру команди. Звісно ж, безрезультатно.

Тільки після його відходу ПСЖ став справжньою командою та почав вигравати важливі трофеї. Символічно, що з моменту приходу Мбаппе до Реалу мадридський клуб так нічого й не виграв.

«Луїс Енріке показав Кіліану Мбаппе, хто має рацію. Він полетів у США, сподіваючись приєднатися до обговорень «Золотого м'яча». Але сьогодні про це ніхто більше не говорить», – коментує AS.

На El Chiringuito один з учасників дискусії пішов ще далі, зажадавши відходу француза, якщо він більше не поважатиме свого роботодавця.

«Якщо Вінісіус чи Кіліан Мбаппе не змінять своє ставлення, комусь із них доведеться піти. Вони зрадили Реал».

Хабі Алонсо після прибуття був недвозначним: «Кожен повинен бігти за м'ячем!»