Павло Василенко

На старті Клубного чемпіонату світу у нападаючого мадридського Реала Кіліана Мбаппе виникли проблеми зі шлунково-кишковим трактом, через які його було госпіталізовано та не було більшої частини змагань, і тепер стало відомо, що саме з ним сталося.

За даними видання L'Équipe, Мбаппе відчув себе погано ще до того, як сів на літак із Реалом у Майамі, де стартували змагання.

Потім його стан різко погіршився. У нього піднялася температура та з'явилися симптоми гострого гастроентериту, тому увечері 18 червня його госпіталізували для подальшого обстеження.

Пацієнт провів ніч у лікарні та був виписаний наступного вечора. Спочатку лікарі запідозрили тепловий удар, оскільки він погано почувався після прибуття в Маямі, але після додаткових обстежень лікарі навіть запідозрили апендицит.

Проте аналізи показали, що справжньою причиною проблем зі шлунком було харчове отруєння – найімовірніше, бактерії з курки.

Після встановлення діагнозу Мбаппе поступово почав відновлюватися і повернувся до тренувань, але фізично він отримав серйозний удар – через хворобу він втратив шість кілограмів. Зміни його зовнішнього вигляду після виписки з лікарні були разючими.

Через все це він дебютував у клубному чемпіонаті лише 1 липня, зігравши лише 20 хвилин у 1/8 фіналу проти Ювентуса. У суботу він відіграв ще 30 хвилин проти дортмундської Боруссії та забив свій перший гол на турнірі, що стало вирішальним для Реала у виході до півфіналу сьогоднішнього матчу з ПСЖ.