Павло Василенко

Мілан має нового півзахисника. Россонері офіційно підтвердили перехід Самуеле Річчі.

На початку літнього трансферного вікна керівництво Мілана продав Тиджані Рейндерса в Манчестер Сіті. Потім італійський клуб звернув увагу на Самуеля Річчі. Він грав за Торіно із січня 2022 року. Хавбек провів за команду 113 матчів, забив чотири м'ячі та віддав сім результативних передач.

Італійські ЗМІ повідомили про угоду між двома клубами кілька днів тому. У четвер гравець пройшов медичне обстеження у Мілані.

Потім Мілан офіційно підтвердив перехід Річчі. Він підписав контракт до середини 2029 року із можливістю продовження ще на один сезон.

23-річний футболіст зможе дебютувати 17 серпня, коли Мілан відкриє сезон кубковим матчем проти Барі.