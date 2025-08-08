Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін не має наміру змінювати клубну прописку, інформує Grada3.

Як зазначає джерело, 26-річний голкіпер чудово розуміє, що пробитися до стартового складу за наявності бельгійця Тібо Куртуа буде дуже непросто. Проте це не вплинуло на його намір продовжувати кар'єру у Реалі. Лунін та його родина почуваються комфортно в Мадриді, а сам Андрій упевнений у своїх силах і сподівається, що з часом, коли вік почне позначатися на грі Куртуа, він зможе стати основним вартовим воріт команди.

Водночас українець усвідомлює, що навіть можливий відхід бельгійця не гарантує йому автоматичного місця в основі, тому він готовий наполегливо працювати, щоб довести своє право на позицію першого номера.

Минулого сезону Лунін провів 14 зустрічей, пропустив 19 м'ячів і шість разів зберіг ворота сухими.

