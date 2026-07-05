Володимир Кириченко

Збірна Франції продовжила виступи на чемпіонаті світу-2026, обігравши Парагвай (1:0) в матчі 1/8 фіналу.

Як повідомляє OptaJose, французька команда втретє поспіль пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу.

4 - Francia 🇫🇷 alcanza los cuartos de final de la @fifaworldcup_es por cuarta vez consecutiva desde 2014, solo una vez menos que en el resto de su historia en el torneo (1938, 1958, 1986, 1998 y 2006).



Costumbre. pic.twitter.com/a8hFxg141s — OptaJose (@OptaJose) July 4, 2026

Раніше Франція доходила до цієї стадії на мундіалях 2018 та 2022 років.

Загалом це сьомий вихід французької збірної до 1/4 фіналу в історії турніру. До цього команда також грала на цій стадії у 1938, 1958, 1986 та 2006 роках.

У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Франції зіграє проти Марокко.

Нагадаємо, Кілліан Мбаппе перевершив рекорд за голами у плей-оф чемпіонатів світу.