Франція втретє поспіль вийшла до чвертьфіналу ЧС
Це сьомий вихід «Ле Бльо» до 1/4-ї в історії турніру
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірна Франції / Фото - Getty Images
Збірна Франції продовжила виступи на чемпіонаті світу-2026, обігравши Парагвай (1:0) в матчі 1/8 фіналу.
Як повідомляє OptaJose, французька команда втретє поспіль пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу.
Раніше Франція доходила до цієї стадії на мундіалях 2018 та 2022 років.
Загалом це сьомий вихід французької збірної до 1/4 фіналу в історії турніру. До цього команда також грала на цій стадії у 1938, 1958, 1986 та 2006 роках.
У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Франції зіграє проти Марокко.
Нагадаємо, Кілліан Мбаппе перевершив рекорд за голами у плей-оф чемпіонатів світу.