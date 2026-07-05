Збірна Марокко повторила рекорд усіх збірних Африки з перемог у плей-офф ЧС
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8 хвилин томуПідписатися в
Збірна Марокко вийшла до чвертьфіналу і зрівнялася за сумарними показниками з рештою африканських національних команд за кількістю перемог у матчах плей-офф чемпіонату світу. Про це повідомляє Opta.
У 1/8 фіналу збірна Марокко обіграла Канаду (3:0). Це четверта перемога для Марокко у плей-офф чемпіонатів світу – стільки ж, скільки всі інші збірні з Африки здобули разом за всю історію турніру:
Камерун – 1990 рік;
Сенегал – 2002 рік;
Гана – 2010 рік;
Єгипет – 2026 рік.
У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Марокко зіграє із Францією.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року проходить у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.
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