Володимир Кириченко

Збірна Марокко вийшла до чвертьфіналу і зрівнялася за сумарними показниками з рештою африканських національних команд за кількістю перемог у матчах плей-офф чемпіонату світу. Про це повідомляє Opta.

У 1/8 фіналу збірна Марокко обіграла Канаду (3:0). Це четверта перемога для Марокко у плей-офф чемпіонатів світу – стільки ж, скільки всі інші збірні з Африки здобули разом за всю історію турніру:

Камерун – 1990 рік;

Сенегал – 2002 рік;

Гана – 2010 рік;

Єгипет – 2026 рік.

У чвертьфіналі ЧС-2026 збірна Марокко зіграє із Францією.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року проходить у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.

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