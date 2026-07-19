Павло Василенко

Матч за третє місце чемпіонату світу-2026 між Англією та Францією став справжньою футбольною виставою і вже увійшов до історії Мундіалів. «Три леви» здобули бронзові медалі, перемігши французів із неймовірним рахунком 6:4, а сама зустріч стала однією з найрезультативніших за всю історію фінальних турнірів.

Востаннє десять голів в одному матчі чемпіонату світу вболівальники бачили ще у 1982 році, коли збірна Угорщини розгромила Сальвадор із рекордним рахунком 10:1. Таким чином, англо-французьке протистояння стало першим за понад чотири десятиліття матчем Мундіалю, в якому команди забили десять м'ячів.

Цікаво, що лише вдруге в історії чемпіонатів світу було зафіксовано поєдинок із такою результативністю, в якому брала участь Франція. Попередній випадок датований 1958 роком, коли «трикольорові» перемогли Парагвай із рахунком 7:3.

Абсолютний рекорд результативності чемпіонатів світу досі належить легендарному чвертьфіналу 1954 року між Австрією та Швейцарією. Тоді австрійці перемогли господарів турніру з рахунком 7:5, а той поєдинок і сьогодні залишається найрезультативнішим в історії світових першостей.