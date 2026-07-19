Павло Василенко

Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе увійшов до історії чемпіонатів світу, встановивши нове досягнення за кількістю результативних передач на одному турнірі. На мундіалі-2026 француз віддав сім асистів, перевершивши рекорд легендарного Пеле, який оформив шість гольових передач на чемпіонаті світу 1970 року.

За цим показником Олісе поступається лише двом футболістам в історії світових першостей. Попереду залишаються Раймон Копа, який записав на свій рахунок вісім асистів на ЧС-1958, та Фріц Вальтер із таким самим показником на турнірі 1954 року.

Ще більш вражаючим стало інше досягнення французької збірної. П'ять із семи результативних передач Олісе завершувалися голами Кіліана Мбаппе. Це новий рекорд чемпіонатів світу за кількістю гольових передач між двома партнерами по команді в межах одного турніру.