Павло Василенко

Попри поразку збірної Франції від Англії (4:6) у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026, Кіліан Мбаппе досяг історичного досягнення, яке назавжди увійде до літопису мундіалів.

Форвард мадридського Реала став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, довівши свій доробок до 22 голів. За цим показником він обійшов капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі, який наразі має 21 забитий м'яч.

Втім, аргентинець ще матиме шанс повернути собі першу сходинку. Уже в неділю Мессі зіграє у фіналі ЧС-2026 проти Іспанії, де може зрівнятися з Мбаппе або знову вийти вперед у бомбардирських перегонах.

До трійки найкращих також входить легендарний німець Мирослав Клозе, який завершив кар'єру з 16 голами на чемпіонатах світу.

Далі у списку розташувалися бразилець Роналдо із 15 м'ячами, а також Гаррі Кейн і Герд Мюллер, які мають по 14 голів.

Таким чином, боротьба за звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу ще не завершена, а фінал між Аргентиною та Іспанією може принести нову зміну на вершині історичного рейтингу. Вирішальний поєдинок Чс-2026 пройде сьогодні, початок – о 22:00 за київським часом.