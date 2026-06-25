Голанд: «Матч із Францією мене вже мало хвилює»
Зірковий нападник заявив про відсутсність мотивіції перед грою
13 хвилин томуПідписатися в
Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Франції у третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026. Слова наводить Actu Foot у соцмережах.
Чесно кажучи, зараз цей матч мене вже мало хвилює! Ми вийшли в наступний етап — нам вдалося пройти далі, це неймовірно, тож цей матч уже не особливо мене цікавить. Швидше за все, вони переможуть нас і виграють турнір.
Норвезька національна команда набрала шість очок у перших двох турах і достроково забезпечила собі путівку до плей-оф, наразі посідаючи друге місце у групі I.
Матч ЧС-2026 Франція — Норвегія опинився під загрозою зриву через негоду.
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