Павло Василенко

Пошуки нового головного тренера збірної Італії виходять на фінішну пряму. Після невдалого виступу команди у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 технічний директор Італійської федерації футболу Паоло Мальдіні розпочав роботу над призначенням нового наставника, однак уже отримав відмови від двох зіркових фахівців.

Спочатку Карло Анчелотті повідомив, що не планує залишати збірну Бразилії, попри інтерес з боку батьківщини. Згодом пропозицію відхилив і Хосеп Гвардіола. За інформацією італійських ЗМІ, йому пропонували довгостроковий проєкт із широкими повноваженнями не лише головного тренера, а й фактичного керівника футбольного напрямку. Втім, іспанець вирішив узяти паузу в кар'єрі та присвятити час родині.

Після цих відмов головним фаворитом на посаду став Андреа Пірло. Колишній півзахисник збірної Італії розпочав тренерську кар'єру у Ювентусі, після чого працював із турецьким Фатіх Карагюмрюком і Сампдорією. Із літа 2025 року він очолює клуб Юнайтед з ОАЕ.

Серед інших кандидатів також називають Антоніо Конте та Роберто Манчіні, однак, за даними місцевих медіа, саме з Пірло Мальдіні планує провести переговори насамперед.